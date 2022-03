Gusttavo Lima irá processar deputada do PSOL por vídeo fake de show

O cantor Gusttavo Lima anunciou que irá acionar a Justiça contra a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS). A parlamentar divulgou um vídeo manipulado em que a plateia supostamente protestava contra o presidente Jair Bolsonaro em um show do sertanejo em Lisboa, em Portugal.





No vídeo, a imagem manipulada mostrava Gusttavo no palco enquanto o público, segundo o áudio falsificado, gritava “fora, Bolsonaro”. O vídeo original, no entanto, mostra claramente que a plateia gritava “uh uh, Embaixador”, em referência ao apelido do sertanejo.





Por meio de nota, Gusttavo, que está em turnê na Europa, e sua produtora, a Balada Music, lamentaram a atitude da psolista – que conseguiu viralizar o vídeo falso em poucas horas.





– A Balada Music vem por meio deste repudiar veementemente o vídeo fake publicado pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS), atribuído ao show do cantor Gusttavo Lima em Lisboa – Portugal – inicia o texto.





– Em respeito ao público e trazendo a verdade dos fatos, esclarecemos que o vídeo original foi claramente editado. As imagens e o áudio do original mostram o público ovacionando o artista com gritos de “O Embaixador”. Em nenhum dos shows do artista no exterior houve qualquer manifestação política contra ou a favor ao atual governo – segue a nota.





Por fim, o comunicado informa que as medidas cabíveis serão tomadas contra a parlamentar.





– Lamentamos que uma autoridade como a excelentíssima deputada e pessoas mal-intencionadas estejam divulgando fake news. Ressaltamos ainda que adotaremos todas as medidas necessárias cabíveis contra ela e demais envolvidos – conclui a nota.





GUSTTAVO LIMA COMPARTILHOU O VÍDEO ORIGINAL





– PS: Parem de fazer montagem bizarras em meus vídeos – pediu o cantor.

Fala comigo Lisboa 👊🏻🏛 pic.twitter.com/VxvdgHPWLG — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) March 7, 2022