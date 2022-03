Homem é morto a pauladas em Ipaporanga/CE

Na madrugada desta quarta-feira (02) um homicídio foi registrado no distrito de Torrões, no município de Ipaporanga, no interior do ceará. Um homem foi morto a pauladas após uma discusão em bar na localidade.





Francisco Gomes Pereira, 30 anos, estava no bar quando começou a discutir com Cícero Bezerra da Silva, 40 anos, natural de Nova Russas, que o golpeu com um objeto de madeira.





A Polícia Militar foi acionada e prendeu o acusado do crime em flagrante. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Crateús.





Com informações Ipaporanga Notícias