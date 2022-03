Homem tenta furtar combustível de carro sugando produto com mangueira; VEJA VÍDEO

Câmeras de segurança flagraram um homem tentando furtar combustível de um carro estacionado, em uma das ruas de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul (a 280 km de Campo Grande). O suspeito utiliza uma mangueira e no flagrante, aparece tentando sugar o líquido que estaria no veículo.





O vídeo começa mostrando um carro estacionando e outro veículo, o do suspeito, chegando. O homem, que tentou furtar o combustível, chega disfarçando, não dando a entender o porquê de ele estar naquele local.





Então, o suspeito abre a porta do passageiro, retira uma mangueira e começa o processo de tentativa de furto.

Homem tenta furtar combustível de carro sugando produto com mangueira; vídeo pic.twitter.com/hHM1ZdtcSw — reportermt.com.br (@reportermt) March 13, 2022