Pai se joga sobre filho desmaiado para protegê-lo de touro; VEJA VÍDEO

Um homem colocou a própria segurança em risco para proteger o filho durante um rodeio no Texas, nos Estados Unidos. Cody Hooks, de 18 anos, estava montando um touro quando teve uma queda e desmaiou. Imagens mostram o animal descontrolado, dando chifradas nas pessoas ao redor. O pai, então, se joga sobre o filho e acaba sendo atacado pelo animal.





Cody tinha acabado de começar a montaria quando um pulo do animal o derrubou. No vídeo publicado por ele, é possível vê-lo deitado no chão, aparentemente desmaiado. O garoto não reage, mesmo quando o animal se descontrola e começa a partir para cima de outros homens na arena.