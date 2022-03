PRF APREENDE AUTOMÓVEL CLONADO EM SOBRAL/CE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sobral (CE) recuperou um veículo roubado no dia 10/02/2022 em João Pessoa (PB). O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (11) em Sobral (CE).





Equipe da PRF, por volta das 9h40 do dia de hoje abordou um veículo FIAT Toro, ano de fabricação 2019, cor branco, na BR-222 acesso leste de Sobral (CE), município distante 240km da Capital do Estado. Ao solicitar ao condutor que desembarcasse do veículo foi observado que ele utilizava tornozeleira eletrônica e foram identificadas algumas passagens criminais por tentativa de homicídio, mas sem mandado de prisão expedido.





Ao apresentar documentos do veículo a equipe iniciou vistoria detalhada. Foi identificado algumas incorreções nos identificadores de automóvel. Com esta suspeita os policiais levaram o veículo e o condutor (23 anos) residente em Sobral até a Unidade (PRF) no km 221 da BR 222 para melhoramento das consultas.





Neste momento se iniciou conferência detalhada dos sinais de identificação do veículo, constatou-se que o veículo abordado de fato seria um clone, mesmas características de outro com placas de Campina Grande (PB) e com registro de roubo consumado na data de 10 de fevereiro de 2022 em João Pessoa (PB).





Mais um trabalho que proporcionou recuperação de um veículo roubado para posterior devolução ao seu proprietário legítimo e retirada de um veículo clone que estaria acarretando multas indevidas em nome do seu legítimo proprietário.





Diante dos fatos, veículo e condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sobral para os devidos procedimentos.





Fonte: PRF