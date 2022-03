PRF prende quatro suspeitos com R$ 54 mil em notas falsas na BR-304 no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante na noite de sexta-feira (25) dois homens e duas mulheres que estavam com mais de R$ 54 mil (54.736,20) em notas falsas dentro do carro na BR-304, na altura do município de Riachuelo, no interior do Rio Grande do Norte.





O veículo foi abordado no km-227 da rodovia, no distrito de Cachoeira do Sapo. Durante a averiguação dos policiais rodoviários federais, os quatro se mostraram nervosos. Os PRFs encontraram quatro sacos cheios de notas falsas dentro do veículo em que eles viajavam.





De acordo com a PRF, os quatro suspeitos são maranhenses da cidade de Açailândia. Eles passavam pela BR-304 vindos de Fortaleza em direção a Natal, onde passariam dois dias antes de retornarem à cidade de origem.





Segundo os policiais, os suspeitos aplicavam golpes com essas notas, comprando produtos com o dinheiro falsificado.





Havia grande quantidade de notas de R$ 200, de R$ 100, e ainda centenas de notas de valores abaixo de R$ 50, sendo algumas notas com a mesma numeração. Todo o material foi recolhido e encaminhado à autoridade judiciária.





Os suspeitos vão responder por crime de moeda falsa – os dois homens já possuem processos criminais anteriores pelo mesmo tipo de crime.





Os quatro foram encaminhados para a superintendência da Polícia Federal, em Natal.