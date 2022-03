PT pede a Castro segurança reforçada para Lula no RJ

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca no Rio de Janeiro neste sábado (26) e ficará até a próxima quinta-feira (31). Aliados solicitaram ao governador Claudio Castro (PL) para reforçar a segurança do petista durante sua estadia.





A requisição veio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado André Ceciliano (PT). De acordo com Igor Gadelha, do Metrópoles, Castro teria atendido ao pedido, se comprometendo a ceder policiais militares para a segurança de Lula.





A agenda do petista no Rio de Janeiro inclui presença na festa de 100 anos do PCdoB em Niterói, visitas à deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) e ao cantor Martinho da Vila, encontro com prefeitos e um seminário na Universidade Estadual do Rio (Uerj).





Claudio Castro chegou a ser anunciado como um dos palestrantes da abertura do seminário na Uerj. Entretanto, a assessoria do governador disse que ele não irá e tampouco mandará representante.