Valor médio da gasolina no Ceará cai R$ 0,11 e atinge R$ 7,522

Após duas semanas de altas intensas, o valor médio do litro da gasolina no Ceará caiu R$ 0,11 entre os dias 20 e 26 de março, chegando ao patamar de R$ 7,522.





O valor é resultado do monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que considerou 193 postos de combustíveis no Estado.





O menor valor da gasolina foi encontrado por R$ 6,89 no Bairro de Fátima, na Capital. Em média, o combustível está sendo vendido por R$ 7,485 em Fortaleza.





Já a máxima cearense, de R$ 7,99, foi registrada em 12 dos 13 estabelecimentos pesquisados no município de Sobral, fazendo o valor médio da cidade atingir a marca de R$ 7,989.





Confira os preços médios por município no Ceará:





-Sobral R$ 7,989

-Crateús R$ 7,872

-Iguatu R$ 7,836

-Itapipoca R$ 7,833

-Limoeiro do Norte R$ 7,789

-Quixadá R$ 7,503

-Crato R$ 7,501

-Caucaia R$ 7,488

-Maracanaú R$ 7,488

-Fortaleza R$ 7,485

-Juazeiro do Norte R$ 7,353





3º maior valor do Nordeste





Mesmo com a baixa, o Ceará ainda possui a terceira gasolina mais cara do Nordeste e a sexta do País, atrás somente de Minas Gerais (R$ 7,53), Acre (R$ 7,531), Rio de Janeiro (R$ 7,694), Rio Grande do Norte (R$ 7,857) e Piauí (R$ 8,071).





Na ponta oposta, o Amapá possui a menor média do Brasil, com valores ainda abaixo da casa dos R$ 7,00. Nesta semana, o preço do estado ficou em R$ 6,322, com mínima de R$ 6,25 e máxima de R$ 6,73.





Confira o ranking dos 10 estados com a gasolina mais cara:





-Piauí R$ 8,071

-Rio Grande do Norte R$ 7,857

-Rio de Janeiro R$ 7,694

-Acre R$ 7,531

-Minas Gerais R$ 7,53

-Ceará R$ 7,522

-Tocantins R$ 7,516

-Rondônia R$ 7,39

-Goiás R$ 7,387

-Pará R$ 7,382





Etanol





Já o valor médio do etanol sofreu um leve aumento nesta semana para R$ 5,958 o litro. O menor preço encontrado no Estado foi de R$ 5,34, em um posto no bairro Pedrinhas, em Juazeiro do Norte. A média do município ficou em R$ 5,703, com máxima de R$ 5,99.





O preço mais alto do etanol no Ceará foi registrado por R$ 6,99 em Fortaleza, em estabelecimento localizado na Parangaba. Apesar do valor, é possível encontrar o combustível na Capital a partir de R$ 5,57, colocando a média em R$ 5,039.





Com informações do Diário do Nordeste