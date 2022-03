Filha de Michel Temer diz que sofreu estupro durante assalto

– Eu tinha 27 anos, havia saído recentemente do cargo de delegada em uma delegacia da mulher. A coisa mais natural do mundo seria registrar a ocorrência, mas não registei. Eu pensava que nunca iriam achar, então para que me expor? – disse.





Na época, Luciana compartilhou apenas com o marido e as duas irmãs. Hoje, ela diz ter se arrependido de não ter denunciado.





– Eu levei muito tempo para contar isso para os meus filhos. Ficou num âmbito muito restrito, familiar. O que é uma idiotice, que não é praticada só por mim, mas também por grande parte das mulheres e dos homens da sociedade – declarou.





– A violência sexual está permeando a nossa sociedade. Esse é o único crime em que a vítima se constrange em ter sofrido, o que é um absurdo – acrescentou.





Luciana defende que os adultos percam o constrangimento de denunciar crimes como esse, para que seja dado exemplo às crianças.





– A gente precisa parar de ter vergonha de ter sido vítima de violência sexual. Se nós adultos não temos coragem de falar, como é que a gente espera que as crianças falem? – completou a advogada.





(Pleno News)