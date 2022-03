VIOLÊNCIA: EX-DETENTO É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM CAMOCIM

A polícia registrou um homicídio a bala no início da noite deste sábado aqui em Camocim. A vítima foi o ex-detento José Geneston de Carvalho Alexandrino, 43 anos.





Por volta das 19h15, ocasião em que uma dupla encapuzada, usando óculos escuro e trafegando em um veículo Corsa escuro, abordou a vítima na Rua Dr. Raimundo Veras, bairro São Francisco, e na mais pura covardia efetuou cinco disparos no ex-detento. O indivíduo ficou caído agonizando e morreu minutos depois. A dupla fugiu do local e está sendo procurada por todas as equipes policiais (Raio e P.O.G) de serviço nesta noite.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Qualquer informação sobre o paradeiro da dupla ligar para o 190. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com informações do portal Camocim Polícia 24h