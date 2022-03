Cachorro impede criança de cair na água, resgata bola e viraliza na web, VEJA VÍDEO

Os cachorros são animais muito inteligentes, mas um em especial surpreendeu os internautas no último fim de semana. O bichinho aparece deitado tranquilo enquanto as crianças jogavam bola no quintal, até que o brinquedo cai em uma fonte e ele impede o menino de entrar para pegar. Mas as imagens não param por aí!





Mostrando que é mais esperto que muita gente, o doguinho pega uma peneira de limpeza e retira a bolinha da água. As imagens são realmente surpreendentes e foram vistas mais de 5 milhões de vezes no Twitter.





“Eu preciso de uma explicação desse vídeo na minha mesa”, escreveu o usuário que postou o vídeo na rede social. As imagens impressionaram muitos usuários do site e dividiu opiniões. Muitas pessoas acreditam que o vídeo foi armado e outras levantaram a possibilidade de que o animal é adestrado. Mas teve também quem aproveitou para fazer piadinhas.





“Doguinho pensando ‘p* q* p*, eu não posso nem deitar por um minuto, meu Deus. É tudo eu nessa casa”, brincou uma usuária. “Com certeza tem uma pessoa dentro dessa fantasia de cachorro”, defendeu outro.

nem fodend pic.twitter.com/6ORLneBx2X — kaliel pinheiro, especialista em BBB (@kaliel) March 20, 2022