PRF PRESTA SOCORRO A MULHER QUE PASSOU MAL DURANTE VIAGEM

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madruga desta segunda-feira (7) realizava trabalhos ostensivos na Unidade Sobral quando foi solicitada a atender mulher que estava passando mal.





Por volta das 00h17 de hoje, no km 221 da BR 222, em Sobral (CE), equipe da Polícia Rodoviária Federal observou um veículo GM Onix parar na frente do posto, quando a condutora solicitou socorro para uma de suas passageiras que estava com grande dificuldade de respirar e com convulsão.





De imediato a equipe retirou a mulher do veículo e iniciou procedimentos para tentar reestabelecer a respiração da jovem de 21 anos. Foi realizado atendimento pré-hospitalar que veio a surtir efeitos satisfatórios, sendo recuperada a consciência da vítima e sua respiração.





Neste momento foi acionado a equipe do Serviço Médico de Urgência – SAMU de Sobral (CE) que foi ao local e realizou avaliação e considerou que a paciente já estava em boas condições para seguir sua viagem.





Trabalhos como esse proporcionam maior sensação de segurança aos usuários das rodovias federais e que a PRF está sempre à disposição para atender com qualidade o cidadão.









Visite a PRF-CE no Facebook: /PRFCeara