SAIU O EDITAL DO CONCURSO DO METROFOR COM VAGAS PARA O VLT DE SOBRAL

O Metrofor lançou edital de concurso com oferta de 150 vagas em áreas para perfis diversos, contemplando nível técnico, superior e médio. O documento foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última sexta-feira (5), detalhando que os salários chegam a R$ 3.731,61. Confira aqui o Edital. As inscrições serão realizadas pelo site da Fundação Universidade Estadual do Ceará, responsável pela seleção, a partir de 21 de março. Ao todo, o edital ainda aponta a formação de Cadastro Reserva de até 676 candidatos.





"Vamos ter vagas para a operação do Metrofor, como assistente de condutor, assistente operacional, mas tem também cargos para segurança do trabalho, contador, advogado, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista. Enfim, é um concurso bem eclético", compartilhou o diretor-presidente do Metrofor, Igor Vasconcelos Ponte.









