TRAGÉDIA: Árbitro morre após ser atingido por raio durante partida de futebol no Piauí

O árbitro Valdinar Rodrigues de Jesus, de 49 anos, morreu na tarde desse sábado (13) após ser atingido por um raio durante uma partida de futebol no Povoado Santa Maria, Zona Rural do município de Capitão de Campos, a 136 km de Teresina





Valdinar arbitrava um jogo da primeira rodada da Copa Cidade Jatobá do Piauí 2022 quando começou a chover e ele decidiu encerrar a partida. Por volta de 16h30, o homem foi atingido por um raio.





Segundo o presidente da Associação de Árbitros Amadores Heróis do Jenipapo, José Lima, Valdinar foi socorrido por uma mulher que o levou em um carro para o Hospital Regional de Campo Maior. No caminho, ela entregou o árbitro para uma equipe de saúde que o encaminhou para a unidade em uma ambulância. Entretanto, Valdinar não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes de receber atendimento médico.





“O jogo não era dele. A partida seria apitada por outro árbitro que, por força maior, não pôde comparecer. A vítima foi para substituir o árbitro escalado, quando aconteceu essa fatalidade”, disse José Lima.





Valdinar Rodrigues deixa uma esposa e três filhos. O velório acontece neste domingo (13) em Campo Maior, na residência onde ele morava com a família.





O presidente da associação informou que o campeonato foi suspenso. A Prefeitura de Jatobá do Piauí lamentou o ocorrido. Confira a nota de pesar:





É com profundo pesar que a Prefeitura de Jatobá do Piauí, por meio do prefeito Hilton Gomes, e do departamento de esportes, lamenta o falecimento do árbitro Valdinar Rodrigues de Jesus.





Valdinar sempre será lembrado como um herói pelos desportistas jatobaenses.





Nossos pêsames à família enlutada.





Jatobá do Piauí-PI, 12 de março de 2022.





Via Terra Brasil Notícias