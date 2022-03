Transferência Internacional Mister Money

Whats: (11)9.9004-1000 / (88)9.9600-0000





ENVIAR DINHEIRO CLIQUE AQUI ABAIXO:





O que é Remessa Online?Criada em 2016, a plataforma Remessa Online é uma instituição brasileira independente e credenciada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para realizar transferências internacionais pela internet.





Nela, pessoas físicas e pessoas jurídicas podem enviar dinheiro para o exterior ou receber valores de outros países de forma rápida, econômica e segura. Além disso, as taxas oferecidas pela plataforma são transparentes.









A Remessa Online é utilizada por investidores, profissionais freelancers, empresas, estudantes e famílias de vários países do mundo.





De acordo com informações presentes na plataforma em janeiro de 2022, a Remessa Online já ajudou mais de 350 mil pessoas a ampliar suas vidas globais ou de seus negócios, em transferências que já ultrapassam R$11 bilhões.





Remessa Online é seguro?





Sim.





Você pode ficar tranquilo, pois a Remessa Online oferece um serviço seguro e credenciado pelo Banco do Brasil para intermediar transferências internacionais.





Para verificar a segurança da plataforma, é possível pesquisar a sua razão social no site do BACEN:

Razão Social: BeeTech SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 20338931/0001-01.





O Euro Dicas considera que utilizar a Remessa Online é segura.





Um dos indícios é que a empresa foi uma das startups vencedoras no Programa de Aceleração Visa em 2017, um ano após ter sido criada.





Remessa Online é bom? Veja as vantagens





Sim, o serviço oferecido pela Remessa Online é bom.





Já testamos várias vezes e recomendamos, seja pela eficiência, facilidade de envio ou suporte rápido da plataforma.





A seguir listamos algumas vantagens de usar a plataforma. Confira:

Plataforma fácil de usar e bem intuitiva, mesmo para quem não está acostumado a realizar transações financeiras pela internet;

O serviço é seguro, assim como o site;

O remetente do dinheiro sabe exatamente quanto, exatamente, está pagando pela transação, de forma transparente e sem surpresas negativas;

As taxas são claras e o valor do IOF que incide sobre a transação é mostrado ao usuário;

A reputação da empresa é positiva, sendo, no geral, bem avaliada pelos usuários;

O dinheiro chega à conta do destinatário rapidamente, em até 1 dia útil após a identificação do pagamento pela plataforma;

O câmbio aplicado é o comercial, sem a incidência de taxas ocultas;

É possível acompanhar cada passo da transação até o dinheiro cair na conta do beneficiário.

Remessa Online: taxas baixas e transparentes





O cálculo do dinheiro na Remessa Online é o seguinte: Câmbio comercial + custo + IOF + tarifa bancária = preço.









Câmbio comercial: é utilizada a cotação comercial da moeda estrangeira, de acordo com o mercado. Não é adicionada nenhuma outra taxa na cotação comercial;

Custo: é o custo da operação pela plataforma. O custo da operação é a partir de 1,3% do valor enviado (1,3% do valor enviado para a maioria das transações, incluindo o euro). Já para moedas, como dólar americano, dólar canadense e libra, a taxa é diferente e progressiva. É o custo mais baixo do mercado;

IOF: significa o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse percentual é de 1,1% para operações de disponibilidade (quando você envia dinheiro para uma conta da sua própria titularidade) e de 0,38% para as demais operações, como para contas de terceiros (instituições educacionais, amigos ou familiares, por exemplo);

Tarifa bancária: varia de acordo com o valor enviado. Para envios de até R$ 2.500 ou equivalente em outra moeda, o custo é fixo, de R$ 5,90. A partir de R$ 2.500 – ou equivalente em outra moeda – a tarifa bancária é gratuita.





Como enviar dinheiro pela Remessa Online





Veja o passo a passo para criar uma conta e fazer o seu primeiro envio pela plataforma.





1. Crie uma conta





Acesse a Remessa Online, clique em “Acessar/Cadastrar” e insira os seus dados:





Nome completo;

CPF;

E-mail;

Senha de acesso.





2. Confirme e complete os dados da sua conta





Será criado um registro e você deverá confirmar e completar os restantes dados necessários para iniciar a sua conta.





Endereço completo;

Número de telefone;

Número de identidade;

Sexo;

Data de nascimento;

Nome do pai e da mãe.





3. Envie o dinheiro





Agora que você já tem a sua conta criada, inicie o processo para fazer a sua primeira transferência pela Remessa Online.





Na página principal, clique em “Fazer Remessa” e, logo depois, em “Enviar dinheiro” e escolha o tipo de envio que satisfaça as suas necessidades. É possível:

Enviar para uma pessoa física: para você mesmo ou para outro destinatário;

Enviar para corretora internacional: transferência de dinheiro para corretoras de investimento e de criptomoedas;

Pagar serviços ou produtos do exterior;

Pagar curso ou tratamento de saúde no exterior;

Pagar aluguel ou compra de imóvel no exterior;

Enviar dinheiro para empresa no exterior: transferência de dinheiro para investir no capital social de empresa no exterior.





Observação: para cada uma das opções acima, você deverá inserir alguns dados específicos sobre o beneficiário do dinheiro.





4. Insira os dados para a transferência





Agora, você deve inserir os dados do beneficiário do dinheiro:

Nome do beneficiário;

Endereço do beneficiário;

País do beneficiário;

Código SWIFT/BIC;

Nome do banco;

IBAN do beneficiário;

Se ele possui ou não banco intermediário no exterior;

Valor da remessa.





Para maior comodidade, esses dados serão salvos em sua ferramenta de controle Dashboard para transferências futuras.





Entre as vantagens dessa ferramenta estão a lista de contas favoritas e o histórico das transferências anteriores, para você não precisar digitar todos os dados novamente na plataforma ao realizar uma transferência para a mesma conta já informada.





5. Efetue o pagamento do dinheiro





O envio do dinheiro é feito de maneira transparente. Por isso, antes de fazer a remessa, realize uma simulação, para saber as taxas cobradas, bem como a tarifa e o imposto.





Os valores de envio e de recebimento do dinheiro são sempre líquidos. Depois de verificar que está tudo ok, efetue o pagamento via transferência eletrônica (TED), salve o comprovante de transferência e aguarde que o dinheiro caia na conta do destino.





Remessa Online e Nubank: entenda a parceria para enviar dinheiro.

Limites da Remessa Online





É importante atentar-se aos limites estipulados pela Remessa Online para envio de dinheiro para o exterior. Existem duas modalidades de cadastro que definem os limites de transação:

Cadastro simples





Você pode enviar até R$ 37.500 por dia ou R$ 75 mil por ano pela Remessa Online com o cadastro simples.





Cadastro completo





Já o limite do cadastro completo é baseado no total declarado no seu Imposto de Renda. Por isso, é preciso apresentar a declaração mais recente para atualizar o limite.





Nos casos de envio de dinheiro adquirido pela venda de imóveis, é possível enviar o valor total do bem pela plataforma, desde que você possua o comprovante de venda do imóvel.





Desconto na Remessa Online





Com o euro elevado, é muito bom poder contar com um desconto na hora de realizar as transferências para o exterior. A Remessa Online, por meio de parceiros, oferece alguns descontos para os clientes.





Confira, a seguir, os principais cupons:





Cupom de desconto na Remessa Online





Em algumas ocasiões, a Remessa Online oferece cupons de desconto para os clientes, especialmente quando realizam a primeira transação. Porém, não existe um cupom fixo que ofereça descontos permanentes na plataforma.





Cupom Remessa Online e Euro Dicas





Também oferecemos um cupom de desconto na plataforma. O desconto é na taxa de comissão da plataforma. Quando você acessa o site da Remessa Online a partir de um link do Euro Dicas, já ganha automaticamente 5% de desconto, um benefício a mais para os nossos leitores.

Países para os quais a Remessa Online envia dinheiro





Segundo a plataforma, a Remessa Online faz transferências internacionais para mais de 100 países. Os países citados pela plataforma são os seguintes:





África

América do Norte

América do Sul

Ásia

Europa

Oceania

Pagamento de serviços pela Remessa Online





A Remessa Online também realiza o pagamento de serviços, e é muito fácil realizar o procedimento.





Mas, para isso, você precisa ser cadastrado na plataforma e ter uma invoice (fatura, em inglês) do pagamento de serviço que deseja realizar.





Acompanhe o passo a passo a seguir:





1. Entre no site da Remessa Online e clique em “Enviar Dinheiro”;

2. Selecione a opção “Pagar produtos e serviços”;

3. Crie a sua história, enviando os dados bancários do beneficiário que irá receber o pagamento;

4. Faça o upload da invoice com o nome da instituição/cliente, descrição do serviço prestado e valor a ser pago;

5. Efetue o pagamento do serviço via TED. Os dados bancários serão enviados para o seu e-mail registrado na plataforma.





O prazo para pagamento é até às 16h30 do dia útil seguinte.

Taxas para pagamentos de serviço





As taxas da Remessa Online para pagamento de serviços no exterior são as seguintes:

IOF de 0,38%;

Tarifa bancária*;

Custo fixo da operação de 1,3% (para euro**).





*A tarifa bancária varia de acordo com o valor do pagamento. Para enviar até R$ 2.500, a taxa é de R$ 5,90. Acima de R$ 2.500 não há tarifa; é gratuita. Lembramos que a plataforma só realiza pagamentos e transferências acima de R$ 150.





**O custo fixo da operação para euro e outras moedas é de 1,3% do valor enviado, com exceção do dólar americano, libra e dólar canadense, que, como falamos, o custo é diferente e progressivo.





Remessa Online ou Wise?





Essa é uma dúvida comum, pois essas são as duas principais plataformas de envio de dinheiro do mercado. Ambas são confiáveis, seguras, fáceis de utilizar e muito mais baratas do que os bancos tradicionais.





Entretanto, a plataforma Remessa Online tem algumas vantagens em relação à Wise, como as taxas mais geralmente mais baixas, principalmente nos valores mais elevados e quando o usuário as negocia com um especialista da plataforma.





Remessa Online ou PayPal?





O PayPal também é uma alternativa para quem precisa enviar dinheiro para o exterior, especialmente por ser muito usada em pagamentos.





Porém, apesar de também ser uma boa alternativa, o PayPal não tem taxas tão competitivas quando a plataforma brasileira.





Além disso, tanto quem envia o dinheiro, quanto quem recebe devem pagar, o que torna a transferência ainda mais onerosa e menos vantajosa.





Cotação Remessa Online x Wise x PayPal





Realizamos uma cotação no nosso comparador de envio de dinheiro, no qual avaliamos os valores da Remessa Online, Wise e PayPal no dia 12 de janeiro de 2022 e apresentamos os valores encontrados para o envio de R$ 9 mil reais do Brasil para a Europa.





Plataforma Valor enviado Taxas aplicadas Cotação do euro Valor recebido

Remessa Online R$ 9 mil R$ 213,23 R$ 6,4325 EUR 1.366

Wise R$ 9 mil R$ 194,21 R$ 6,4194 EUR 1.371,76

PayPal R$ 9 mil R$ 756,45 R$ 6,4215 EUR 1.283,74





A Remessa Online e a Wise são as plataformas que geralmente oferecem as taxas mais baratas do mercado. Mas com a Remessa Online você tem a vantagem de poder negociá-las, principalmente se for enviar grandes quantias, além de ter 5% de desconto ao usar o link do Euro Dicas. Com esse desconto, a sua remessa fica ainda mais em conta.





Remessa Online vale a pena e é confiável





A Remessa Online é confiável e recomendada. A plataforma tem todos os aspectos de segurança necessários para realizar transações financeiras.





Remessa Online no Reclame Aqui





A fintech tem uma ótima reputação no Reclame Aqui. No período de 1º de julho a 30 de dezembro 2021, a avaliação da plataforma é ótima, com nota 9,0 / 10.





É válido destacar que neste período foram feitas 236 reclamações no portal e a plataforma respondeu a todas elas. De acordo com o Reclame Aqui, mais de 86% dos clientes que fizeram queixas no portal voltariam a negociar com a Remessa Online.





App da Remessa Online





O aplicativo da Remessa Online é recente e ainda está em fase de desenvolvimento. Nesse momento, é possível consultar custos e taxas das transferências, enviar dinheiro para o exterior, acompanhar andamento das transferências, compartilhar o comprovante de envio para seus contatos e visualizar o seu histórico.





Para as demais funções, é preciso utilizar o site da plataforma.





Remessa Online for Business





A plataforma tem também a sua categoria de operações financeiras entre empresas, chamada Remessa Online for Business.





Com a fintech, é possível fazer importação e exportação de mercadorias, recebimento por serviços prestados, pagamentos de serviços no exterior, investimentos, aporte ou compra e venda de capital e muitas outras operações.





Se a sua empresa realiza transações financeiras internacionais, vale a pena entrar no site da Remessa Online e verificar as condições.





Suporte ao cliente da Remessa Online





Se você tem dúvidas em relação a algum serviço prestado pela Remessa Online, pode entrar em contato com o suporte pelos seguintes contatos:

E-mail: remessa@remessaonline.com.br;

Telefone: (11) 4280-4659;

WhatsApp: (11) 99280-5882;

Rede social: https://www.facebook.com/remessaonline.





Agora que você já conhece a plataforma Remessa Online, a sua reputação e como funciona a plataforma, é hora de realizar o seu cadastro e começar a realizar os seus envios. Boa economia para você!





Fonte: Eurodicas

https://www.eurodicas.com.br/remessa-online/