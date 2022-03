UNINTA lança primeira Pós-graduação Presencial em Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais da Região Norte

Na tarde desta quinta-feira (10), a Pró-Reitoria de Educação Continuada do centro Universitário Inta (UNINTA) realizou a última reunião para a oferta da primeira especialização em Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais da Região Norte do Estado do Ceará, que terá início nos dias 12 e 13 de março, no Auditório Multifuncional.





Estiveram reunidos para discutir os últimos ajustes para a Aula Inaugural a Pró-Reitora de Educação Continuada, Prof. Me. Eliza Angélica Rodrigues, a Coordenadora de Implantação dos Cursos de Pós-graduação Presencial, Prof. Me. Rafaele Aragao dos Santos, o Coordenador do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, Prof. Me. Carlos Henrique Melo e o Diretor do Hospital Veterinário do UNINTA, Prof. Me. Ramuelly Cavalcante.





A pós-graduação, voltada para profissionais da área da veterinária, está com matrículas abertas. Egressos da instituição ainda contam com descontos especiais. Para saber mais, o interessado deve entrar em contato pelos números (88) 9.9960-0124 ou (88) 3112.3500.