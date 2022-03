“Vamos brincar”, teria dito mulher ao convidar morador de rua para sexo

Em depoimento à polícia, o morador de rua Givaldo Alves de Souza, 48 anos, disse que Sandra Fernandes, a mulher com a qual foi pego em flagrante pelo marido e cujas imagens repercutiram nas redes sociais, parou o carro no local onde dormia, em Planaltina, e o convidou para entrar. “Vamos brincar”, teria dito a ele.





Nas imagens que correram as redes sociais, o personal trainer Eduardo Alves, 31 anos, se aproxima do carro branco parado e começa a dar tapas no capô e tentar abrir a porta. Givaldo sai do carro completamente pelado do lado do motorista e tenta correr, mas é alcançado e espancado pelo personal com chutes e socos, principalmente na região do rosto, até ele ficar caído no chão, imóvel.





Enquanto isso, é possível ver pelas câmeras a mulher colocando a roupa dentro do carro e sair, momentos depois, aparentemente calma, e tenta socorrer o homem caído no chão, quando é afastada pelo marido.





Givaldo foi socorrido e levado ao hospital com vários hematomas no rosto, recebeu cuidados médicos e já foi liberado. Ele disse aos policiais que não conhecia a mulher e não sabia que ela era casada.





Já o marido contou à polícia que achou que sua esposa estivesse sendo estuprada, por isso atacou Givaldo, e dias depois gravou um vídeo que foi postado em sua rede social dizendo que a esposa realmente sofreu violência sexual e está internada.





Segundo um pastor amigo do casal que foi chamado logo após o flagrante e conversou com a mulher, Sandra disse que havia recebido uma mensagem de Deus, que seu ato era uma ‘missão espiritual’ e confirmou que o sexo com o morador de rua foi consensual.





Autor: Metro World News