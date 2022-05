BUGUEIRO MORRE AFOGADO DURANTE PESCARIA NA LAGOA AZUL, MUNICÍPIO DE CRUZ

Lamentavelmente a polícia registrou uma morte por afogamento ocorrido por volta das 11h da manhã deste domingo, 29, na Lagoa Azul, município de Cruz. A vítima deste triste acontecimento foi o Bugueiro Rogério Martins Vasconcelos, de 35 anos.





Conforme as informações apuradas junto a polícia, a vítima estava em um momento de lazer com a esposa e o sogro, quando resolveu pescar a uma distância de 500 metros do local. Sem saber nadar a vítima teria sofrido um mal súbito na água e afundou.





O sogro estranhou a demora do Rogério embaixo d'água e gritou pedindo socorro para o pessoal de uma embarcação que estavam próximo. Um homem se prontificou a ajudar e mergulhou cerca de 8 metros de profundidade e então alcançou a vítima. Ao voltar para superfície foi observado que Rogério tinha pouco ou nenhum sinal vital. A aeronave do Ciopaer da PM foi acionado e chegou pouco tempo depois junto com uma equipe do Samu. A vítima foi levada para UPA de Acaraú e chegando lá foi constado o óbito. Rogério era natural do Distrito de Caiçara em Cruz, casado e deixa a esposa e dois filhos.





(Camocim Polícia 24h via JijocaJeriOnline e Idomilson Martins)