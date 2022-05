Ex-assessor que denunciou Gabriel Monteiro morre em acidente de carro

Envolvido na denúncia de diversos casos do vereador Gabriel Monteiro, o ex-assessor Vinícius Hayden Witeze morreu na noite de sábado (28), num acidente de trânsito em Teresópolis, no Rio de Janeiro.





Segundo a polícia, o carro de Hayden capotou e ele morreu na hora. Uma mulher que estava com ele, ainda não identificada, foi levada para um hospital da cidade.





Witeze fazia parte da linha de produção dos vídeos de Monteiro e denunciou o parlamentar pela prática de assédio moral e sexual.





Na última quarta-feira (25), Witeze prestou depoimento contra o vereador no Conselho de Ética da Câmara do Rio. Segundo o G1, ele chegou de colete à prova de balas e afirmou que andava com escolta.





Fonte: O Antagonista