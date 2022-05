Gusttavo Lima recebe apoio de colegas após desabafo em vídeo

O cantor Gusttavo Lima recebeu apoio de colegas após fazer um desabafo no Instagram na noite desta segunda-feira (30), sobre as investigações envolvendo os altos valores que ele teria recebido de prefeituras de cidades pequenas para realizar seus shows.





Com quase 3,7 milhões de visualizações e quase 70 comentários, o cantor sertanejo recebeu milhares de mensagens de apoio.





“Meu irmão, Deus te livre te toda a inveja é maldade desse mundo. Você está sempre nas minhas orações. ESTOU COM VOCÊ É NÃO ABRO!!!”, escreveu o cantor Jonas Esticado.





“Sempre com vc até o fim BB, quem te conhece sabe do que vc sempre fez pelos seus e por todos. Pra cima”, disse cantor Thiago Brava.“Manchetes semeadoras de dúvidas! Lidas por “muitos”analfabetos funcionais, com o objetivo de indiretamente gerar difamação pelo leitor aos que nem irão ler. E ainda replicam “informações falsas” como verdade sem antes ser interpretar!”, escreveu Israel Novaes.“Fique firme, meu irmão! Você é um cara do bem! Deus proverá!”, disse o senador Flávio Bolsonaro.