HOMEM É MORTO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO DURANTE A MADRUGADA EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem foi morto por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (28) em um local onde funciona um depósito de bebidas localizado na rua Silva Jardim, em Viçosa do Ceará. A vítima foi identificada como Diego Márcio Araújo dos Santos, 35 anos.





De acordo com informações que a Polícia Militar colheu no local, a vítima havia saído de uma festa em companhia de um amigo em uma motocicleta, quando no deslocamento parou em frente a um depósito de bebidas que estava aberto e entrou no local. Foi quando dois indivíduos também em uma motocicleta pararam e entraram no comércio efetuando vários disparos contra Diego que veio a óbito. Ainda de acordo com a PM, o proprietário do estabelecimento relatou que não conhece a vítima.





O homem que estava em companhia de Diego, quando ouviu os disparos saiu correndo e não foi mais localizado. Na sequência os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.





Segundo os levantamentos iniciais realizados pela PM no local, a vítima tinha antecedente por crime de ameaça e contra ele havia um Mandado de Prisão por atraso no pagamento de pensão alimentícia.





O corpo foi removido ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense. A Polícia Militar realiza uma grande operação na região em busca de identificar a e capturar os autores do crime.





