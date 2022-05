Homem é preso por estuprar filha de 2 anos e duas enteadas

Nesta segunda-feira (30), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem que estuprou duas enteadas e a própria filha biológica. Ele tem 49 anos e as vítimas têm 13, 10 e 2 anos. As informações são do portal Metrópoles.





Os crimes foram descobertos após a menina mais velha pedir ajuda no colégio em que estuda. O Conselho Tutelar foi acionado e denunciou os abusos à polícia.





O homem convivia com as enteadas há 7 anos. A garota mais velha vinha sendo violentada há vários anos. A PCDF investigou o caso e concluiu que os estupros aconteciam desde que as vítimas tinham 8 e 6 anos de idade. Com uma das crianças, o homem chegou a praticar conjunção carnal.





O abusador ameaçava as meninas de morte para que elas ficassem em silêncio.





Uma das vítimas surpreendeu o padrasto tentando penetrar a própria filha dele quando a bebê ainda tinha 1 ano de idade.





Ao comentar o caso, a delegada-adjunta da Deam II, Karina Duarte, afirmou que seu coração doeu. Segundo ela, o homem confessou o crime.





– Meu coração doeu lendo o relato dessa criança. O caso é impactante. Duas das vítimas dormiam juntas na mesma cama, de casal, e o homem abusava sexualmente de uma delas todos os dias. A outra fingia que dormia, com medo. Ela disse que sofria muito por não poder ajudar a irmã. Ele confessou o crime, inclusive com conjunção carnal – contou. (Pleno News)