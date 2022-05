Morre o fotógrafo Pedro de Moraes, filho de Vinícius de Moraes

Aos 79 anos, ele estava internado desde o começo do ano após contrair uma bactéria





Morreu nesta sexta-feira (27) o fotógrafo Pedro de Moraes aos 79 anos. Filho de Vinicius de Moraes, ele estava internado desde o começo do ano na Casa de Saúde São José, por conta de complicações de uma bactéria que contraiu.





A morte foi confirmada pela cantora Mariana de Moraes, filha do fotógrafo. “Meu pai morreu agora às 13h40 no dia do aniversário de minha mãe. Fotógrafo genital. Ser humano ímpar. Muito amado. Chegou quase aos 80 quase. Descansou. O velório será amanhã dia 28 no São João Batista. Avisarei os amigos”, disse a artista.





Pedro de Moraes é filho do compositor e cantor Vinicius de Moraes com a jornalista Tati de Moraes. Ele é pai de Mariana, Julia e e Emílio de Moraes.





O fotógrafo foi autodidata e cobriu importantes eventos políticos nos anos 1950 e 1970. Ele participou do movimento do Cinema Novo e assinou a direção de fotografo de filmes como Guerra Conjugal e Aleijadinho.





(Via Terra Brasil Noticias)