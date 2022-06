BIG DATA: CAPITÃO WAGNER LIDERA COM 40%

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-02057/2022, a pesquisa Real Time Big Data foi realizada por telefone, com a participação de 1.500 entrevistados, entre os dias 18 e 20 de junho. O pré-candidato da oposição ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (União Brasil), lidera em todos os quatro cenários da pesquisa. Wagner tem 40% contra o nome de Roberto Claúdio (PDT) que aparece com 35%. Em outro cenário Wagner aparece liderando com 44%, contra o nome da governadora Izolda Cela (PDT). Nos demais cenários Wagner lidera com 49%, contra Evandro Leitão (PDT), e lidera também com 45%, contra o nome de Mauro Benevides (PDT) que aparece com 19%. O nível de confiança do levantamento é de 95%.





Com informações de Revista Ceará

(Foto: Divulgacão)