TRAGÉIDA: COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS DEIXA UM HOMEM MORTO NA BR 222 EM TIANGUÁ

Uma colisão entre dois veículos deixou um homem morto na tarde desta terça-feira (21) na BR 222 em Tianguá. De acordo com informações, o acidente foi provocado por um veículo modelo Ônix conduzido por uma mulher de 36 anos que invadiu a pista e atingiu lateralmente um Celta que tinha como condutor um senhor de 66 anos identificado como Gonçalo Brito de Oliveira, o qual não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o veículo ônix invade a pista em alta velocidade e atinge o Celta.





De acordo com informações da polícia militar, a mulher que dirigia o ônix deixou o local do acidente, sendo encontrada momentos depois pelos policiais do RAIO andando a pé em uma das ruas do bairro Cibrazem em Tianguá.





A mulher apresentava lesões no rosto e foi levada pela equipe do Resgate à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi medicada e conduzida à Delegacia Regional de Tianguá para os procedimentos cabíveis.





O local do acidente foi isolado pelas equipes da PRF até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e rabecão que removeu o corpo ao IML de Sobral.





