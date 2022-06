CAMOCIM-CE: CONDUTOR DE CAMINHÃO PERDE O CONTROLE E CAPOTA NA RUA ANTONIO ZEFERINO VERAS, EM FRENTE A DEMOCRATA

Por volta das 14h10 desta quarta-feira, 08, um caminhão cargueiro tombou na Rua Antonio Zeferino Veras, em frente a Fábrica Democrata, aqui em Camocim. De acordo com o apurado, o condutor teria perdido o controle do veículo vindo a capotar. Houve um princípio de incêndio no veículo, mas o condutor com a ajuda de populares conseguiram debelar o fogo. Não houve feridos, somente danos materiais. Somente uma faixa da rodovia está obstruída, a outra está livre mas requer cuidado dos condutores. Agentes do Demutran e Polícia militares compareceram ao local. Um reboque foi acionado para o local. Vale salientar que durante a manhã de ontem, terça-feira 07, ali bem próximo, um caminhão baú sofreu uma pane elétrica e foi consumido pelo fogo.





(Camocim Polícia 24h)