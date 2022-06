CAMOCIM-CE: PM DE SERVIÇO É LESIONADO COM "LITRADA" NA CABEÇA DURANTE BRIGA GENERALIZADA EM EVENTO NA PRAÇA DO ÓDUS

Um policial militar de serviço foi lesionado com uma “litrada” na cabeça durante o encerramento do "Quadrilhão" na Praça do Odus em Camocim.





Conforme as informações colhidas pelo Camocim Polícia 24h, era por volta das 04h30 da manhã desta quarta-feira, 29, ocasião em que se encerrava o "Quadrilhão" de Camocim quando teve início uma briga generalizada, momento em que os pm’s entraram em ação para pôr fim a briga.





Após cessar a briga, indivíduos começaram a arremessar objetos e garrafas contra os policiais, sendo que um dos militares foi atingido com uma "litrada" na cabeça. Os pm’s não conseguiram identificar quem teria lesionado o policial, porém, uma segunda garrafa foi arremessada contra a guarnição da PM, onde duas testemunhas apontaram um indivíduo identificado como João Vitor como o responsável pelo arremesso da segunda garrafa. Ele foi abordado e de acordo com os pm’s, o mesmo resistiu à prisão. O caso foi levado para a DRPC de Camocim onde contra o suspeito foi lavrado TCO com base no artigo 329 do CPB (resistência), sendo liberado em seguida. Quanto ao policial lesionado, ele foi levado para o HDMA, onde realizou exame de corpo e delito e suturou com um ponto a cabeça.









Efetuaram a prisão: Tenente Flávio Araújo, Sds Araújo e Jeferson

Camocim Polícia 24h