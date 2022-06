Cantor Sérgio Lopes sofre AVC isquêmico, e esposa pede oração

O cantor gospel Sérgio Lopes sofreu um AVC isquêmico na última segunda-feira (27) e foi levado às pressas para o hospital de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Segundo sua esposa, Marceli Lopes, o artista está com sequelas como distúrbio na fala e falta de movimentos do braço direito e da perna direita. A assessoria de imprensa do poeta destacou que apesar de o quadro demandar “cuidados”, Sérgio não corre risco de vida.





– [O quadro] inspira cuidados sim, mas nada de risco de morte. Sérgio teve um AVC na segunda e foi logo atendido no hospital de Teresópolis, que é ao lado de sua casa. (…) Ele está sendo transferido a nosso pedido para o hospital Instituto do Cérebro – informou a equipe de comunicação do cantor.





Segundo a nota, Lopes será submetido a exames mais profundos para maior conhecimento do quadro, embora os laudos já tenham confirmado o AVC isquêmico. Tanto Marceli quanto os assessores destacaram a necessidade de orações pela saúde do artista.





– Estejam orando. As suas orações movimentam os céus! – frisa a nota.