Cantor Wesley Safadão suspende agenda de shows após lesão na coluna

Wesley Safadão anunciou a suspensão da agenda de shows que estavam marcados para acontecer no fim de semana. O artista alegou lesão na coluna. As apresentações serão retomadas após alta médica.





Shows de Wesley Safadão





Em vídeo divulgado nas redes sociais, Safadão relatou sentir dores em razão de uma hérnia de disco. “Às vezes, é um movimento besta, uma coisa simples, que trava a coluna e, quando trava… Gente, eu chorei. Saíam lágrimas dos meus olhos. Nem queria, mas era muita dor. Pra sentar era ruim, pra respirar é ruim. E aí pra cantar a gente precisa estar respirando”, disse o artista. A WS Shows, empresa que gerencia a carreira do artista, agradeceu a compreensão do público.





Os shows estavam marcados nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Conceição do Jacuípe. No domingo, as apresentações estavam marcadas em Ibicuí (BA) e nos municípios de Santa Luzia e Monteiro, na Paraíba. Após o cancelamento da agenda de Wesley, outras atrações foram chamadas para os eventos.





(Sobral Online)