Ceará recomenda uso de máscara e escolas e locais com aglomeração

O Governo do Estado do Ceará ampliou a recomendação do uso de máscara para evitar um novo aumento do número de casos da Covid-19. Conforme a governadora Izolda Cela, decreto estadual que entrará em vigor na segunda-feira (13) vai sugerir o uso de máscara nos seguintes ambientes:





• Recomendação de uso de máscara em ambientes fechados, "especialmente ambientes escolares"





• Recomendação de uso de máscara em locais abertos com aglomeração ou com maior proximidade de pessoas





As recomendações do decreto em vigência, que vale até 23h59 de domingo (12), continuam valendo:





• Uso obrigatório de máscara em transporte público

• Uso obrigatório também em equipamentos de saúde, como hospitais, clínicas e UPAs

• Recomendação de uso de máscara para idosos, pessoas com comorbidade ou com o sintoma de gripe





"O decreto que vai entrar em vigor mantém e amplia as medidas vigentes", explicou Izolda Cela. Conforme a governadora, a ampliação da medida é uma forma de evitar que o número de novos casos da Covid-19 se mantenha em alta.





Aumento dos casos da doença e vacinação





O secretário da Saúde, Marcos Gadelha, que esteve ao lado da governadora, afirmou que o índice de testes positivos para a Covid subiu de 3,8% para 10,7% entre 22 de maio e 5 de junho. Ou seja, atualmente, de cada 10 pessoas que fazem o teste, uma confirma ter Covid.





"Apesar do cenário de aumento da positividade de casos, isso não tem se refletido no número de casos graves nem internação. E não tem esse reflexo exatamente porque temos um ótimo índice de vacinação e temos que avançar mais ainda", disse o secretário.





"Ceará já aplicou 20.517.062 doses desde o início da campanha de vacinação. A nossa taxa de cobertura com a dose de reforço está em 65%, é bem melhor que em outros locais, mas não é ideal. Precisamos aumentar esse índice para ser uma barreira imunológica", completou Izolda Cela.





O g1 revelou nesta sexta-feira que 212 mil cearenses não foram receber sequer a primeira dose da vacina, e 1,2 milhão de pessoas devem retornar aos pontos de vacinação para receber a dose de reforço.





Aplicação da quarta dose





Fortaleza e outras cidades cearenses já aplica a quarta dose da vacina contra Covid-19, disponível para pessoas que cumpram os seguintes critérios:





• é necessário ter 50 anos ou mais;

• a pessoa precisa ter tomado a 3ª dose há, pelo menos, quatro meses;

• comparecer com documentação oficial a algum ponto de vacinação.





