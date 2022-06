Chefe de organização criminosa que integrava lista dos mais procurados do Ceará é preso no Maranhão

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), em atuação com a FT-SUSP no Ceará, cumpriu, nesta sexta-feira (24), três mandados de prisão expedidos pela Justiça do Ceará, todos pelo crime de homicídio qualificado, em desfavor de Alexandre Ximenes de Carvalho, conhecido como “Jacaré ou Pica-Pau”. Ele é apontado como líder de facção criminosa no Ceará, e está incluso na lista dos mais procurados do Ceará. Na ofensiva, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, que estava residindo no município de Chapadinha, no Maranhão.

Na ação, foram apreendidos um colete balístico; uma espingarda Rossi de ar comprimido; dois cadernos com anotações de contabilidade da venda de drogas; uma mira telescópica Rossi; uma faca tática; uma balança de precisão; um rádio comunicador; um porta carregador de arma de fogo; três carregadores alongados calibre 9mm; um coldre velado; duas pistolas, uma Taurus e outra Canik; nove carregadores de pistola 9mm; duas granadas; dois veículos, sendo uma picape Hilux e um Jeep Compass; duzentos e cinquenta e sete munições calibre 9 mm e outros objetos.

Alexandre Ximenes foi encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.

Sobre as investigações





As investigações para localizar Alexandre foram realizadas pela Delegacia de Polícia Civil de Chapadinha, com o apoio de equipes do Centro de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão (CIPC), e iniciaram a partir de informações enviadas pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Ceará (PM-CE).





A Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Ceará, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.