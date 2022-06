Comitê da Petrobras aprova Paes de Andrade para a Presidência

Nesta sexta-feira (24), o Comitê de Elegibilidade da Petrobras aprovou o nome de Caio Paes de Andrade para a Presidência da empresa. Com o aval, a análise do nome agora ficará sob responsabilidade do Conselho de Administração da empresa.





Caio Mario Paes de Andrade foi escolhido pelo governo para comandar a empresa em 23 de maio. Caso seu nome seja aprovado, ele irá substituir José Mauro Coelho, que pediu demissão do comando da petrolífera na semana passada.





José Mauro Coelho passou a ser criticado pelo governo e pelo Congresso após o último reajuste no preço dos combustíveis promovido pela Petrobras. No total, O valor da gasolina vendido às distribuidoras subiu 5,18%, indo de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Já o diesel aumentou 14,26%, passando de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro.





A previsão é de que o Conselho de Administração da empresa se reúna na segunda-feira (27).





(Pleno News)