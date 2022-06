Concurso público do Metrofor é liberado; nova data da prova será divulgada em breve

O concurso público do Metrofor foi retomado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), após decisão judicial publicada nessa terça-feira (21) pelo Tribunal de Justiça do Ceará. A organizadora do certame está definindo o novo cronograma e, muito em breve, divulgará a nova data de realização da prova.





A Companhia está oferecendo 148 vagas, para os níveis superior, médio e técnico. Maior parte das vagas é para funções operacionais do sistema metroviário. São 45 vagas para assistente operacional, 39 para auxiliar operacional, 37 para assistente condutor, 11 para assistente de segurança e 9 para assistente controlador de movimento. Em todas estas, é exigida escolaridade em nível médio completo.





Além destas, o edital oferta três vagas para analista de gestão, sendo duas para bacharéis em Direito e uma para bacharel em Ciências Contábeis; e também quatro vagas para Assistente Técnico com exigência de curso técnico em Segurança do Trabalho.





A seleção será realizada em fase única e contará com prova objetiva de 45 questões, incluindo língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. A nova data de aplicação da prova será divulgada em breve. No total, 30.511 pessoas se inscreveram no concurso.





Via Sobral em Revista