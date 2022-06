Crime bárbaro: Capitão de fragata da Marinha gay mata pais de seu namorado

De acordo com as investigações, Felipe e Cristiano ainda moravam juntos no mesmo apartamento, apesar de já estarem em processo de separação.





O motivo para o fim do relacionamento seria uma briga, ocorrida há dois meses, na qual Cristiano teria agredido Felipe.





Na noite da última sexta-feira (24), Cristiano teve uma crise de ciúmes porque Felipe saiu sozinho para uma festa em Ipanema, na Zona Sul. Para se vingar, ele teria matado os pais do ex-namorado, que estavam no apartamento dos dois.





Cristiano chegou a ligar para Felipe pedindo para que ele voltasse para casa, dizendo que a mãe dele estaria passando mal. Quando o professor chegou em casa, os pais estavam mortos, deitados no sofá-cama na sala do apartamento.





O suspeito foi encontrado dopado, no apartamento do casal. Cristiano foi preso em flagrante e levado sob custódia para o hospital.





A Delegacia de Homicídios segue na investigação do caso.





Cristiano Lacerda, de 49 anos, é capitão de fragata e ex-namorado de Felipe Coelho, filho do casal Geraldo Coelho, 73 anos, e Osélia Coelho, 72 anos. O enterro será nesta terça-feira (28) no Cemitério Jardim Metropolitano, em Fortaleza, no Ceará, na cidade natal dos dois.





(Terra Brasil Noticias)