Moradores de Pires Ferreira denunciaram, através das redes sociais, o extermínio de vários gatos por envenenamento. Cerca de 9 animais foram encontrados mortos.





O caso foi amplamente divulgado por ONGs de proteção animal da região norte do Ceará. De acordo com a assessoria jurídica do deputado federal Célio Studart (PSD), um ofício foi enviado à Polícia Civil e ao Ministério Público, para a apuração das denúncias.





(SPN)