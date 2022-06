Dentro de BMW blindada, homem é executado com 83 tiros de fuzil

Um homem identificado como Tiago Barbosa, de 36 anos, foi assassinado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na quarta-feira (15/06) e é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). As informações são do Metrópoles.





A vítima estava em um carro BMW modelo X6, avaliado em R$ 800 mil. De acordo com o jornal O Globo, o veículo, que era blindado, foi atingido por, ao menos, 83 tiros de fuzil.





Ainda de acordo com o jornal, a polícia investiga informações que circulam nas redes sociais e indicam que os assassinos seriam dois homens encapuzados. Segundo testemunhas, o crime aconteceu em uma das ruas de acesso à Via Light, no Bairro da Luz.





O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde passou por uma perícia. A investigação segue em sigilo.