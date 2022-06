Deputado Moses Rodrigues(UB) publica nota de repúdio a ação da Prefeitura de Sobral que proíbe que pessoas alimentem animais de rua

A nota foi postada nas redes sociais do parlamentar.

De acordo com o deputado estadual, a iniciativa “é de indignação contra uma atitude tomada pela Prefeitura de Sobral que, realmente, chama atenção”, explica, sobre a proibição da distribuição de alimento aos animais em situação de rua que circulam pela cidade.





O deputado reproduziu a foto de uma placa fixada nos arredores do Mercado, onde dar-se a ideia que a proibição se estende ao Mercado Público, local onde a presença de cães e gatos é frequente.





“Acabo de receber de alguns irmãos sobralenses uma imagem que posso chamar de um verdadeiro absurdo: uma placa da Prefeitura de Sobral, onde está escrito “Proibido alimentar os animais”. Quem me conhece, sabe que minha família tem um trabalho com a causa do bem estar e proteção animal que ultrapassa décadas, e é por isso, que vamos continuar fazendo a nossa parte em Sobral e no Ceará”, reforça Moses.





O deputado encerra sua fala na rede social, ao dizer que, “negar alimento a animais vulneráveis e em situação de rua é um ato de crueldade!”, detalha.





No município, existe o trabalho de ONGs que, não apenas defendem os animais em questão, mas também atuam na distribuição de alimento e água para cães e gatos que vivenciam a situação de abandono. O trabalho conta com apoio de alguns defensores dos direitos dos animais que, de forma voluntária, também resgatam ou castram essa população.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso