Dois são detidos pela polícia após serem flagrados portando arma, em Morrinhos

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por intermédio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), deteve, na noite deste domingo (5), um homem e um adolescente de 16 anos, na localidade de Bom Princípio, no município de Morrinhos-CE. A dupla foi capturada com um revólver calibre 38 municiado.





A equipe policial se deslocou até Morrinhos para averiguar denúncias acerca de indivíduos que estariam reunidos em uma churrascaria planejando o tráfico de drogas na região. Com a chegada dos raianos no local, os suspeitos tentaram empreender fuga, porém sem êxito. Na ocasião, José Jardel Faustino, 25, foi visto arremessando uma arma de fogo por baixo da mesa que foi apreendida, bem como, quatro aparelhos celulares, relógios, cordões e dinheiro em espécie. O suspeito estava acompanhado de um menor de 16 anos que também foi apreendido.





O registro do caso foi realizado na Delegacia Regional de Itapipoca, onde o maior foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Já o adolescente por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.





(ASCOM PMCE)