Empresário Rogério Bill, da banda Forró Real, morre em Fortaleza

O empresário Rogério Bill, dono da banda Forró Real, faleceu nesta segunda-feira (20), em Fortaleza. A família informou que ele estava fazendo um tratamento de saúde em um hospital, mas não resistiu. A causa da morte não foi informada. Ele deixa dois filhos.





O velório do empresário acontece em casa, no município de Caucaia. O enterro será no Cemitério Público do Caranguejo, no bairro Garrote, na região conhecida como Cipó.





A cantora Nildinha, ex-vocalista do grupo e irmã do empresário, publicou uma homenagem para Rogério Bill nas redes sociais.





"Hoje estou perdendo outro pedacinho do meu coração, do meu mundo, da minha história que sempre teve você comigo meu irmão. Quantas saudades vou sentir de ti, que o céu te receba assim com essa alegria, com essa vontade de viver, com essa bondade que você sempre teve 😢 nosso pai estar com você nesse momento, tenho certeza. Obrigada por ter me dado essa oportunidade de viver do seu lado, te amo. Te amo, meu querido irmão. Fica com Deus", publicou Nildinha.





Com mais de três décadas de existência, a banda Forró Real surgiu a partir da iniciativa de Chico Bill. Após a morte do empresário, o grupo ficou no comando dos filhos dele, entre eles Rogério Billl.





(G1/CE)