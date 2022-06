Filho ameaça de morte a própria mãe com espingarda artesanal em Canindé

Uma mãe foi ameaçada de morte pelo próprio filho com uma espingarda artesanal no município de Canindé, a 117 quilômetros de Fortaleza. O caso foi denunciado à Polícia Militar por meio de uma ligação anônima neste sábado, 4. Agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram até a residência da mulher, mas não encontraram o suspeito.





Ela relatou aos policiais que o filho havia fugido de casa após desconfiar que tinha sido denunciado. Contudo, ele não teria levado a espingarda. Após vistoria no imóvel, os policiais encontraram a arma, que estava carregada com uma munição. De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia, o homem já havia utilizado a mesma arma para causar medo nos moradores da comunidade Barra do Bento, onde a casa fica localizada.





Aos policiais, a mãe confirmou que foi ameaçada pelo filho. A PM continua as buscas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem já tem passagens pela Polícia por roubo, furto e lesão corporal.





