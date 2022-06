Homem é assassinado a tiros e pedradas em Choró/CE

Na tarde desse domingo (19) um homicídio foi registrado no município de Choró, no Sertão Central, no interior do Ceará. De acordo com o boletim da Polícia Militar, o caso ocorreu na localidade de Vertente.





A PM informou que o homem estava em um bar quando três indivíduos chegaram em duas motocicletas. Ao ver as pessoas, a vítima tentou fugir, mas foi alcançada, sendo alvejada com disparos de arma de fogo. No solo, o homem ainda levou pedradas na cabeça.





Os suspeitos, após o crime, saíram gritando pelo nome de uma facção criminosa, de acordo com a PM. O caso será investigado pela corporação.





(Repórter Ceará)