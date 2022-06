I Exposição Fotográfica de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA

Na próxima terça-feira (7/6) ocorre o lançamento da I Exposição Fotográfica de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), que tem como tema: UNi “Versos”. Arquitetura e seus Olhares, uma Perspectiva Universitária. O evento reúne clicks dos acadêmicos da disciplina de Oficina de Fotografia e fica aberta ao público até o dia 30 de junho, no foyer do Auditório Central do UNINTA. Com o total de 16 fotos selecionadas, a exposição possui a curadoria do Professor Me Matheus Salvany e sua abertura oficial acontece partir das 17h.

Sobre a atividade, Layla Machado afirma que a fotografia é uma forma de expressão inspiradora. "Como aluna, me sinto inspirada a dar o meu melhor. Saber que seu trabalho vai ser visto e reconhecido, é importante promovermos esses tipos de exposição. Para além do reconhecimento exista a integração entre nós e a universidade, sem dúvida poder se expressar através de fotografias de cenários que vemos todos os dias, foi uma experiência única”, colocou. Já para o estudante Paulo Araújo Filho, o momento serve como evolução do olhar destes futuros arquitetos e urbanistas. “Uma experiência incrível que ajuda o aluno a aprimorar o olhar para Arquitetura”, afirma.





Segundo o curador do evento, a iniciativa tem a intenção de prover novas vivências para os estudantes. “Eu acredito muito na força transformadora da arte. Esta exposição é na verdade uma ação de estímulo aos estudantes, além de uma experiência que carrega a reflexão de como a fotografia pode modificar ambientes e retratar olhares singulares sobre objetos e caminhos rotineiros. Teremos um espaço modificado dentro da Universidade e a arte será a grande responsável”, destaca.





Coordenado pela Profa. Me. Natalia Alexandre Costa, o curso de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA possui um projeto pedagógico que prima por uma formação ampla e com foco na concepção arquitetônica como um todo, entendendo-se Arquitetura como obra construída e não limitada apenas ao projeto. Outro aspecto relevante é a relação com a cidade, em uma abordagem ampla do contexto socioeconômico e político, de modo a capacitar o estudante a atuar consciente dos diversos atores que influencia a produção arquitetônica e urbanística.





Serviço

Evento: I Exposição Fotográfica de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA)

Tema: UNi “Versos”. Arquitetura e seus Olhares, uma Perspectiva Universitária.

Quando: Dia 7/6 (terça-feira) Hora: 17h

Onde: Foyer do Auditório Central do UNINTA Contato: @fau_uninta