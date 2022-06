MASSA CONCURSOS ABRE TURMAS PARA O CONCURSO DO MAGISTÉRIO DE FORTALEZA

O Massa Concursos, empresa parceira do Colégio Coração de Jesus em Sobral, irá iniciar no dia 27 de junho a preparação para o concurso para professores efetivos da Prefeitura de Fortaleza. Contando com uma equipe de renomados e experientes professores, o Massa funcionará no turno da noite das 18h45 as 22h de segunda a quinta-feira. Além de uma carga horária estratégica e também com material gratuito elaborado pelos professores, o curso que tem a direção do professor Kléber Teixeira, também terá duração até a semana em que acontecerá a prova.





Com a previsão de mais de 2.000 vagas, o certame será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Recursos Humanos do Município (Imparh). O concurso público, o maior realizado nos últimos anos para a área da Educação, oferta 944 vagas para professores de áreas específicas (Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática e Ensino Religioso) e 1.056 para profissionais pedagogos. Confira o edital clicando AQUI





As inscrições para o concurso começam a partir das 14 horas do dia 10 de junho e seguem até 3 de julho. Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, exclusivamente pela internet, disponível no canal Concursos e Seleções da Prefeitura.





O certame será composto por três etapas: prova objetiva, prática de didática (aula) e entrega de títulos e comprovação profissional. A prova escrita, primeira etapa, será realizada no próximo dia 7 de agosto.





Salário inicial de 5.260 reais





Os profissionais aprovados no concurso público já devem ser incorporados ao quadro de docentes da Rede Municipal no próximo ano letivo. O vencimento inicial do profissional do magistério aprovado no concurso será de R$ 4.384,82, valor superior ao piso nacional. Uma vez em sala de aula, os profissionais recebem mais 20% de gratificação por regência de sala.

(Blog do Kleber Teixeira)