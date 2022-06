Médico é preso em megaoperação contra pornografia infantil

A Operação Luz na Infância, de combate à pornografia infantil, está nas ruas nesta quinta-feira (30) no Brasil e em outros seis países onde investiga crimes de abuso e exploração sexual praticados na internet por “predadores virtuais”. Dos 163 mandados de busca e apreensão, 74 são do Brasil e o restante deverão ser cumpridos no exterior. Prisões em flagrante não estão descartadas e irão depender das buscas.





Durante o cumprimento de ações no Rio Grande do Norte, um médico foi preso na Zona Leste de Natal. De acordo com a Polícia Civil no Rio Grande do Norte, foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do médico e ele foi detido durante a ação. Segundo a polícia, foi encontrado um vasto material dentro da residência do suspeito. Computadores, celulares e notebooks foram apreendidos e foi cumprido mandado de prisão contra o médico por armazenamento de material pornográfico.





Em território brasileiro, a atuação é do Ministério da Justiça e das Polícias Civis de pelo menos 13 estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.





Esta é a nona edição da operação. No total, também participam autoridades dos Estados Unidos, Equador, Costa Rica, Paraguai, Panamá e Argentina.





Haverá entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira para detalhar o resultado da operação, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), localizado no Setor Policial Sul. Em território brasileiro, a coordenação da operação é do Ministério da Justiça, com atuação das Polícias Civis.





No Brasil, a pena para quem armazena pornografia infantil varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos de prisão por compartilhar e de 4 a 8 anos de prisão por produzir conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.





(Terra Brasil Noticias)