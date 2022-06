Menina de três anos é esquecida em van escolar e vai parar em oficina mecânica, no Ceará

Uma criança de três anos foi esquecida após dormir dentro de uma van de transporte escolar durante o trajeto para a creche onde estuda na zona rural da cidade de Barroquinha, no interior do Ceará. A menina foi encontrada horas depois em uma oficina mecânica para onde o veículo foi levado para passar por manutenção.





De acordo com familiares, como de costume, o transporte escolar foi pegar a aluna na casa dela na localidade de Pajeú para deixá-la na creche situada no distrito de Araras. Ao chegar na escola, todas as crianças desembarcaram, mas a menina permaneceu, pois dormiu e o motorista não percebeu. Não havia monitores para fazer o controle de desembarque dos alunos.





Devido a problemas mecânicos, o motorista levou o veículo para uma oficina mecânica e retornou para casa sem perceber que a criança dormia em um dos bancos.





Já dentro da oficina, a menina acordou chorando sem conseguir sair do transporte. O dono da oficina informou que a criança estava cansada, com fome e sede e lhe forneceu um lanche. Após conseguir contato com a família, ele levou a menina e a entregou à mãe que estava bastante aflita sem saber notícias da filha, que passa bem.





A direção da creche não foi localizada para comentar sobre a falta de monitores para realizar o controle de embarque e desembarque dos alunos.





Fonte: G1/CE