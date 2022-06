Motoboy fica ferido após acidente no Centro de Sobral

Um acidente, envolvendo duas motocicletas, foi registrado durante a manhã deste sábado (11), no Centro de Sobral. O acidente aconteceu na Avenida Dom José, vizinho ao Teatro São João.





De acordo com informações colhidas no local, um motoboy tentou realizar uma ultrapassagem, colidiu com um entregador de água e depois bateu na traseira de um caminhão baú, que estava estacionado e realizava uma mudança.





O entregador de água estava consciente e teve apenas ferimentos leves. Mas o motoboy precisou de maiores cuidados, pois quase foi parar debaixo do caminhão. Um paramédico do SAMU prestou atendimento e após a chegada da ambulância, o homem foi socorrido até um hospital.





Uma equipe da Guarda Municipal de Sobral esteve no local controlando o trânsito na via.





(Sobral Portal de Notícias/SPN)