Mulher que estava desaparecida é localizada pela Polícia Civil de Sobral

Um trabalho rápido da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na localização de uma mulher de 27 anos que havia desaparecido na última segunda-feira (6), no município de Sobral. Ela foi localizada por equipes da Delegacia Regional de Sobral, na tarde dessa terça-feira (7).





Após tomarem conhecimento sobre o fato, policiais civis do Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) iniciaram as diligências. Conforme informações repassadas em um Boletim de Ocorrência (BO) registrado na unidade policial, nessa terça-feira, a mulher, que é uma pessoa com deficiência, teria saído da casa dos pais e não retornado.





Ela foi encontrada no distrito de Patriarca, que fica localizado a cerca de 28 quilômetros do bairro onde mora com seus pais. Com a localização, uma composição de policiais civis da Delegacia Regional de Sobral se deslocou até o local para trazer de volta a mulher e entregá-la à família.





Comunique imediatamente





A Polícia Civil orienta a população que formalize os casos de pessoas desaparecidas de imediato, sem a necessidade de aguardar um prazo mínimo para a comunicação. Para isso, o denunciante pode registrar um Boletim Eletrônico de Ocorrência (BEO) na Delegacia Eletrônica (Deletron), no campo Desaparecimento de Pessoa ou de forma presencial em qualquer delegacia do Ceará. Forneça o máximo de informações possíveis sobre a pessoa desaparecida e envie uma fotografia recente.





(ASCOM SSPDS)