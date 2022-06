Mulher sofre infarto e morre depois de ver pitbull correndo atrás de seu filho

Um cão da raça pitbull escapou da sua casa na cidade de Bahía Blanca, na Argentina, atacou outro animal e avançou em moradores no início deste mês.





Um dos moradores perseguido pelo cão foi o filho de Noelia Morán, uma senhora que estava em casa quando viu o animal tentar invadir sua residência. Com a situação, ela teria se assutado e sofrido um infarto.





Ela foi socorrida, porém não pôde ser reanimada. Familiares disseram que ela tinha problemas de pressão alta.





"O animal estava fora de si, queria entrar. Todos com vassouras (em mãos) tentavam impedir que ele entrasse, até que pudessem deixá-lo do lado de fora", contou uma testemunha para o jornal argentino "La Nacion".





"A avó do meu genro estava em estado de choque e minha cunhada desmaiou, morrendo no momento da parada cardíaca", completou ela.





Ao La Brújula 24, o dono do animal (identificado como David) disse que está muito magoado com a situação e que está em contato com a família da vítima. Segundo ele, Noelia era mãe da melhor amiga de seus filhos.





G1