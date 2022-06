Padrasto é morto com golpes de foice, e enteado é capturado como suspeito, em Coreaú

Um homem de 43 anos foi morto, neste sábado (4), com golpes de foice em Coreaú, no interior do Ceará. Um adolescente, que seria enteado da vítima, foi capturado como suspeito do crime.





A vítima tinha antecedentes criminais por ameaça, violência doméstica, crime contra a administração pública, crime contra a família e contravenção penal, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





O órgão informou que equipes da Polícia Militar (PMCE) foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos sobre o achado de cadáver. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência.





O adolescente detido foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi ouvido e autuado. O procedimento registrado foi remetido à Justiça.





G1/CE