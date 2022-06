POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO!

Policiais Civis da delegacia Municipal de Coreaú-CE realizaram na manhã do dia 24/06/2022, operação policial na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisões.





Foram presos na aludida operação policial as pessoas de nomes Francisco Édio de Oliveira, conhecido por Francisco da Luzia e Antônio Gilvan Moreira de Sousa, conhecido por Bel. Estes são suspeitos de praticarem crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo.





Foi também cumprido mandado de busca e apreensão na casa de Milton Rafael Cavalcante, este é investigado por incitação ao crime e associação criminosa.





As investigações da polícia começaram quando os investigados apareceram em um vídeo se exibindo publicamente com arma de fogo, sendo que a pessoa de nome Milton Rafael Cavalcante postou no próprio storie do Instagram dele o aludido vídeo.





Foi instaurado o Inquérito Policial, realizadas várias diligências e, após isso, representado pela custódia preventiva de Francisco Édio de Oliveira, conhecido por Francisco da Luzia e Antônio Gilvan Moreira de Sousa, conhecido por Bel. A prisão dos suspeitos foi decretada pelo Poder Judiciário do Ceará.





Na manhã do dia 26/06/2022, por volta das 10:00, policiais civis da Delegacia Municipal de Coreaú-CE, juntamente com equipes da polícia civil da Delegacia Regional de Sobral prenderam os suspeitos acima citados, os quais ficarão à disposição da justiça cearense.